2019-01-17T18:54:04+03:00
Происшествия

Пожар в типографии в Петербурге, где погиб человек, локализован

Ранг пожара снижен до №1БИС
Степан СТЕПАНОВ
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Пожар в типографии в Петербурге локализован.Пожар в типографии в Петербурге локализован.Фото: СОЦСЕТИ
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Пожар в здании типографии на Ленинском проспекте, 139 в Петербурге локализован в 17.19 по московскому времени. По последней информации от ГУ МЧС по Ленобласти, во время ЧП погиб один человек, трое госпитализированы. В настоящее время идет разбор завалов.

Напомним, возгорание в типографии в Петербурге произошло в 15:54. На месте работали 41 единица техники и 175 человек личного состава.

Пожар в типографии на Ленинском проспекте.

- Во время пожара обрушились перекрытия между вторым и третьи этажами, - рассказали спасатели. - Само здание четырехэтажное, сейчас происходит тление в завалах на общей площади 50 кв.метров.

Пресс-служба МЧС о пожаре в типографии в Петербурге: Погиб один человек, трое госпитализированы

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После того, как пожар был локализован, ранг пожара снижен до № 1БИС.

- В 16:03 на место вызова на Ленинский проспект, 139 прибыла первая бригада пожарных, - рассказали "КП" - Петербург" в пресс-службе регионального МЧС. - Площадь пожара составляла 100 кв.м. В результате происшествия один человек погиб, трое получили травмы.

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