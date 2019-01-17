2019-01-17T19:42:27+03:00
Происшествия

Годовалая девочка отравилась сердечными таблетками в Петербурге

Врачи детской больнице спасают жизнь маленькой пациентке
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Петербурге годовалая девочка отравилась таблеткамиВ Петербурге годовалая девочка отравилась таблеткамиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

В Невском районе Петербурга годовалая девочка отравилась, наевшись таблеток от болей в сердце. Сейчас малышка находится в детской городской больнице №5 имени Филатова, где врачи спасают жизнь маленькой пациентке. Инцидент произошел 16 января.

- Около половины первого часа дня 16 января в детскую больницу имени Филатова на Бухарестской улице доставили маленькую девочку 2017 года рождения. При осмотре врачи диагностировали у ребенка острое пероральное отравление и оценили её состояние, как тяжёлое, - сообщается в группе «Экстренный вызов Санкт-Петербург».

По словам родителей малышки, когда они отвлеклись, девочка проглотила несколько таблеток, которые назначают людям с хронической сердечной недостаточностью. О состоянии ребенка на данный момент ничего не известно. По факту данного инцидента проводится проверка.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Петербург сковали 10-балльные пробки из-за снегопада
На улицы Петербурга 17 января выпала среднемесячная норма осадков
Водители снегоуборщика и легковушки устроили драку после ДТП на Смольном проспекте
Пожар в типографии в Петербурге, где погиб человек, локализован
Пожар вспыхнул в газетной типографии на Ленинском проспекте
Капитана дальнего плавания с простреленной головой нашли в квартире в Петербурге
На Московском вокзале мошенник «заработал» 25 тысяч, прося купить билет до Перми
Китайские искусствоведы проведут два года в тюрьме за контрабанду картин из Петербурга
19-летний петербуржец соблазнил психически нездоровую девочку-подростка
Петербуржцы предпенсионного возраста получат право на бесплатную юридическую помощь
Беглов и Макаров поздравили горожан с Днем прорыва блокады
В центре Петербурга ограничат движения в связи с репетициями парада к 75-летию снятия блокады
Два человека, пострадавшие во время взрыва на заводе в Кингисеппе, отпущены домой
На Сызранской улице прорвало трубу с холодной водой, а на Белградской – с горячей
Снежный апокалипсис в Петербурге 17 января: Самая большая пробка растянулась на 11 км