Годовалая девочка отравилась сердечными таблетками в Петербурге

СЕГОДНЯ 19:42 2019-01-17T19:42:27+03:00

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В Невском районе Петербурга годовалая девочка отравилась, наевшись таблеток от болей в сердце. Сейчас малышка находится в детской городской больнице №5 имени Филатова, где врачи спасают жизнь маленькой пациентке. Инцидент произошел 16 января.

- Около половины первого часа дня 16 января в детскую больницу имени Филатова на Бухарестской улице доставили маленькую девочку 2017 года рождения. При осмотре врачи диагностировали у ребенка острое пероральное отравление и оценили её состояние, как тяжёлое, - сообщается в группе «Экстренный вызов Санкт-Петербург».

По словам родителей малышки, когда они отвлеклись, девочка проглотила несколько таблеток, которые назначают людям с хронической сердечной недостаточностью. О состоянии ребенка на данный момент ничего не известно. По факту данного инцидента проводится проверка.