На улицы Петербурга 17 января выпала среднемесячная норма осадков

СЕГОДНЯ 20:03 2019-01-17T20:08:27+03:00

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Снег, снег и снова снег. С самого утра 17 января Петербург накрыло плотным белым покрывалом из осадков. К середине дня на улицы Северной столицы уже выпало 15 сантиметров снега, а это – среднемесячная норма для города на Неве. Если высчитывать общую высоту осадков, которые опустились на Петербург, то это около одного метра. При этом снегопад продолжается.

- Все дорожные службы работают в усиленном режиме. Самое главное – это очистить дороги и тротуары на особо оживленных улицах. Основные силы направлены на прометание магистралей, которые ведут из района в района. Следом коммунальщики займутся улицами с менее напряженным движением, - сообщает комитет по благоустройству Петербурга.

Дорожники работают в усиленном режиме в ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО

Сейчас очисткой дорог занимаются более 1150 спецмашин и тысячи дворников. Снег вывозят с дорог, где нет «пробок». Правда, около шести часов вечера Петербург сковали 10-балльные пробки. Несмотря на все трудности, за первые 17 дней января было вывезено 700 тысяч кубометров, что в четыре раза больше, чем за этот же период 2017 года.

Завтра, 18 января, по прогнозам синоптиков, снегопад немного уменьшится, но не прекратится полностью.