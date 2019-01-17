Петербург сковали 10-балльные пробки из-за снегопада

СЕГОДНЯ 20:35 2019-01-17T20:35:10+03:00

Автомобилисты города на Неве не могут проехать из-за снега

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Весь день 17 января в Петербурге идет снегопад. Дороги завалило сугробами, мест для свободного проезда стало значительно меньше. И если утром пробки в городе оценивались в 7 баллов, то к вечеру, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», они уже достигли «победной» десяточки. Однако петербуржцы необычные люди. Вместо того, чтобы расстраиваться и злиться из-за заторов, они начали поздравлять друг друга.

- Ура, снег! - стали писать автолюбители Петербурга в социальных сетях и «разговорчиках» различных сервисах. – 10 баллов! Ура! Мы смогли! - поздравил водитель «соседей» по пробкам.

Однако некоторые начали причитать, что зря не послушались предупреждений МЧС о снегопадах, которое советовало 17 января лучше воспользоваться метро, а не личным транспортом.

Скриншот "Яндекс.Карты"

Особо сильные заторы сегодня наблюдаются в центре Петербурга, а также Выборгском, Приморском и других районах города. Да, что там говорить, автомобилисты встали в пробках даже за городом.

Напомним, что сегодня в Петербурге выпало около 15 сантиметров снега. Завтра, 18 января, снегопад продолжится.