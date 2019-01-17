Беглов ввел режим повышенной готовности системы РСЧС из-за снегопадов

СЕГОДНЯ 21:13 2019-01-17T21:13:13+03:00

Врио губернатора потребовал взять под особый контроль уборку Петербурга от снега и наледи

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Сегодня, 17 января, Петербург накрыл сильный снегопад. Буквально за сутки город накрыло толстым покрывалом снега. По данным синоптиков, в четверг на улицы города выпало 15 сантиметров осадков, что считается больше, чем среднемесячная норма в Северной столице. В связи с этим временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов ввел режим повышенной готовности для территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

- Режим повышенной готовности действует с 17 часов 17 января до 9 часов утра 20 января 2019 года, - говорится на сайте Смольного.

Кроме того, градоначальник поручил главам районных администраций взять на особый контроль работы по уборке города: очистке от снега и наледи дорог и кровель жилых домов. Также Беглов обратился к администрациям крупных торговых центров и культурным учреждением с просьбой организовать уборку прилегающих к ним территорий.

Напомним, что из-за обидного снегопада на улицах Петербурга в усиленном режиме работают дорожные службы и дворники, которые, практически круглосуточно убирают снег.