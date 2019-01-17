2019-01-17T21:32:31+03:00
Происшествия

Молодая мама с полугодовалым ребенком погибли в ДТП на трассе «Скандинавия»

Две иномарки столкнулись «лоб в лоб» под Петербургом
Лилия КОЗЛОВА
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На трассе "Скандинавия" в ДТП погибла мать с ребенком Фото: Отдел пропаганды УГИБДД ПетербургаНа трассе "Скандинавия" в ДТП погибла мать с ребенком Фото: Отдел пропаганды УГИБДД Петербурга
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Трагическая авария произошла вечером в четверг, 17 января, под Петербургом на федеральной трассе «Скандинавия». При лобовом столкновении двух иномарок, одну из них практически разорвало на части. Погибли два человека – девушка и ее шестимесячная дочь.

- Около 19:20 часов 17 января на 134 километре трассы «Скандинавия» недалеко от города Выборг в Ленинградской области, произошло лобовое столкновение двух автомобилей – «Хендай Солярис» и «Фольксваген Мультивен», - сообщил отдел пропаганды УГИБДД Петербурга.

За рулем «Хендая» находился 24-летний парень. Рядом с ним на пассажирском сидении – девушка того же возраста, которая держала на руках шестимесячную дочь. В какой-то момент «Солярис» выехал на встречную полосу и врезался в «Фольксваген».

В результате ДТП водитель «Хендая» остался жив, но попал в больницу в тяжелом состоянии. К сожалению, его пассажиры – девушка и полугодовалая малышка скончались на месте аварии.

Сейчас сотрудники дорожной полиции проводят проверку аварии и устанавливают обстоятельства, при которых произошла трагедия.

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