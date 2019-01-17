2019-01-17T21:51:48+03:00
Происшествия

После ДТП под Петербургом водитель потерял память

Автомобиль занесло на заснеженной дороге и вынесло в ограждение
Лилия КОЗЛОВА
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После ДТП под Петербургом дверь машины пришлось распиливать, чтобы высвободить водителяПосле ДТП под Петербургом дверь машины пришлось распиливать, чтобы высвободить водителяФото: СОЦСЕТИ
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Из-за сильно заснеженных дорог в Петербурге и области день за днем происходят аварии. Вечером в четверг, 17 января, автомобиль, которым управлял мужчина, сильно занесло и вынесло в ограждение, а следом в столб. Благо, водитель иномарки остался жив. Правда, после ДТП потерял память.

- В 19:02 на наших глазах произошла авария. Мужчину занесло в левом ряду, развернуло боком, вынесло в ограждение, на ограждении подкинуло и боком машина влетела в столб. Это произошло в районе коттеджного поселка Горы в сторону Приозерска, - рассказал в социальных сетях очевидец.

Свидетели ДТП сразу же остановились и побежали на помощь пострадавшему. Вызвали скорую помощь и спасателей. Правда из-за снегопада, который серьезно усложнил обстановку на дорогах, врачей и МЧС пришлось дожидаться около получаса. Когда все же спасатели прибыли на место, то распилили дверь автомобиля, которую заклинило после ДТП, и выпустили оттуда водителя.

Удивительно, но мужчина, который сидел все это время за рулем машины, вышел из нее сам. Однако при этом водитель заявил, что ничего не помнит и спрашивал, какой сегодня день. Мужчина явно «родился в рубашке», и этот день можно назвать вторым его днем рождения.

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