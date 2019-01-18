Прогноз погоды на пятницу, 18 января и выходные в Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ 07:52 2019-01-18T07:52:11+03:00

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В четверг, 17 января, Петербурга завалило снегом. Последствия метели всю ночь разгребали дорожные службы, но убрать успели не все и не везде. И если к вечеру четверга снег практически прекратился, то с утра в пятницу он пошел снова. Какую погоду ждать петербуржцам в последний рабочий день недели и на выходные – знают метеорологи.

- 18 января в Северной столице облачно. Временами небольшой снег. На улице похолодает до минус 6-8 градусов. На дорогах сохраняется гололедица. Атмосферное давление будет повышаться, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

Упоминание про гололед хоть и стало привычным за последнее время, но сегодня водителям стоит быть особенно внимательными. Из-за вчерашней непогоды, большинство дорог в Петербурге превратилось в ледяную гребенку, по которой очень некомфортно и опасно ехать.

Что же касается погоды на выходные, то в субботу, 19 января, когда отмечается Крещенье, на улице будет морозно – около десяти градусов ниже ноля. А в пригородах даже до минус 15. Картину дополнит слабый ветер и небольшой снегопад. Почти такой же прогноз дают синоптики и на воскресенье. 20 января будет около 8 градусов мороза, облачно, умеренный снег, и слабый северо-западный ветер.