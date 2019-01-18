2019-01-18T08:15:52+03:00
Общество

Беглов ночью проверил, как идет уборка снега в Петербурге

Врио губернатора отправился в объезд по городу, чтобы проконтролировать работу коммунальных служб
Петр КИБЕР
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Беглов ночью приехал проверять, как убирают снег в Петербурге. Фото: Пресс-служба администрации СПбБеглов ночью приехал проверять, как убирают снег в Петербурге. Фото: Пресс-служба администрации СПб
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Вчера в Петербурге был сильный, небывалый в нынешнем году снегопад. По заверениям синоптиков, 17 января на Северную столицу выпала месячная норма осадков – до 20 сантиметров снега. И хотя это не рекорд – несколько лет назад было на треть больше – но проверять как справляются с уборкой коммунальные службы, поехал лично врио губернатора.

- Александр Беглов проинспектировал работу по очистке города от снега. После вчерашнего снегопада он отправился по улицам Петербурга с ночным объездом, - сообщает пресс-служба Смольного.

Глава Северной столицы посетил несколько районов, в том числе Центральный и Петроградский, где поговорил с трактористами, водителями и другими рабочими дорожных служб. Неизвестно, остался ли доволен Беглов качеством уборки улиц Петербурга, но наверняка его визит придал стимул коммунальщикам работать усерднее.

Но, учитывая объем осадков, весь город очистить от снега еще не успели, поэтому и сегодня дворники будут трудиться не покладая рук.

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