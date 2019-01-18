Петербуржцы слепили из снега свинью

СЕГОДНЯ 08:42 2019-01-18T08:42:57+03:00

Румяный символ нового года появился в одном из дворов на Учительской улице

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Выпавший снег не только доставил неприятности коммунальным службам Петербурга и автомобилистам, вставшим накануне в 10-балльных пробках, но и подарил возможность творческим людям проявить свой талант скульптора. Так, во дворе одного из домов Калининского района поселилась свинья.

- Минутка милоты к году свиньи. Это просто шедевр на Учительской 18, - пишут восторженные горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам местных жителей, фигуру поросенка лепили папа с сыном в течение нескольких часов. Чем снежной свинке придали розовый цвет – неизвестно, но скорее всего это была разведенная в воде гуашь. Пока скульптура еще стоит на месте, хотя пользователи соцсетей опасаются вандалов, у которых отсутствует чувство прекрасного.

Печальный осьминог из парка Победы.Фото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Но, в любом случае, розовая свинка из Калининского района войдет в коллекцию снежных шедевров зимы-2018/19 в Петербурге наряду с печальным осьминогом из Московского парка Победы, а также копией Исаакиевского собора с Ланского шоссе.