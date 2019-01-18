СКА обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ

СЕГОДНЯ 09:18 2019-01-18T09:18:54+03:00

Встреча, прошедшая в Ледовом дворце, закончилась в пользу красно-синих со счетом 3:1

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Вчера в Петербурге было два больших события – снегопад и хоккей. И если с последствиями первого до сих бор борются коммунальщики, то хорошее настроение от победы СКА будет в душах болельщиков как минимум до следующего матча.

- Прежде всего, болельщикам спасибо, что пришли. Мы готовились к плотной, вязкой игре. Рабочая победа, - приводит слова главного тренера петербуржцев Ильи Воробьева пресс-служба армейцев.

Сам матч проходил достаточно упорно. Первую шайбу на 16-й минуте забросил Динар Хафизуллин. Во втором периоде «Динамо» отыгралось усилиями Дмитрия Каргалицкого, но Павел Дацюк вновь вывел петербуржцев вперед. В третьем отрезке точку поставил Антон Белов – 3:1

А вот наставник московского динамо Владимир Крикунов после игры был более разговорчив.

- Сегодня мы, как говорят, были не в голосе. И первое наше звено тоже, хотя забили они один гол. Но в целом играли не очень хорошо. Недоволен ни результатом, ни игрой.

Впрочем, проблемы столичного клуба касаются в первую очередь их, а вот игроки СКА, играющие в честь годовщины снятия блокады с надписью «Ленинград» на свитерах, могут отдохнуть до следующей игры.