После визита «газовщика» у петербургской пенсионерки пропали 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:09 2019-01-18T10:09:07+03:00

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Полиция Фрунзенского района Петербурга ищет лже-газовщика, после визита которого из квартиры 78-летней пенсионерки пропала крупная сумма денег.

- 17 января в отделение полиции обратилась женщина 1940 года рождения, которая заявила о пропаже 200 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба ГУЦ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

По словам потерпевшей, к ней пришел незнакомый мужчина, представившийся сотрудником газовой службы. Он проник в квартиру, а после его ухода пенсионерка обнаружила, что ее обокрали.

Скорее всего бессовестный злоумышленник воспользовался ситуацией и, напомнив о недавних трагедиях в Магнитогорске и Шахтах, убедил старушку пустить его в дом, чтобы «проверить газовое оборудование». Подобные методы обмана уже были раньше.

В полиции призывают петербуржцев оберегать пожилых родственников от действий мошенников. А самого «газовщика» уже ищут правоохранительные органы.