После ДТП на «Скандинавии», где погибли женщина и младенец, заведено уголовное дело

СЕГОДНЯ 10:32 2019-01-18T10:32:34+03:00

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Правоохранительные органы Петербурга завели уголовное дело после смертельного ДТП на трассе «Скандинавия», в котором погибли молодая женщина и полугодовалый ребенок.

- Главным следственным управлением ГУ МВД России возбуждено уголовное дело по части статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, что трагедия произошла вчера, 17 января, на 134 километре автодороги «Скандинавия». 27-летний водитель «Хендэ Солярис» не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с микроавтобусом «Фольксваген».

От страшного удара на месте погибла 24-летняя пассажирка «Хендэ», а также шестимесячная малышка, которую она держала на руках. Водитель легковушки, а также 44-летний шофер микроавтобуса получили тяжелые травмы и были доставлены в больницу.