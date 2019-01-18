2019-01-18T10:59:53+03:00
Спорт

Паредес или Маркизио могут уйти из «Зенита» в «Пари Сен-Жермен»

Французские спортивные СМИ пишут об интересе клуба к игрокам сине-бело-голубых
Петр КИБЕР
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Не Паредес, так Маркизио. "ПСЖ" интересется двумя игроками "Зенита". Фото: ФК "Зенит"Не Паредес, так Маркизио. "ПСЖ" интересется двумя игроками "Зенита". Фото: ФК "Зенит"
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Только недавно все спортивные СМИ Европы раструбили новость о том, что полузащитник «Зенита» Леандро Паредес может перейти в английский «Челси» за 40 миллионов евро, как стало известно об интересе к игроку со стороны французского «Пари Сен-Жермен». И вместе с Паредесом, или вместо него ПСЖ хочет купить Маркизио.

- Трансферу Маркизио в «ПСЖ» может способствовать голкипер Джанлуиджи Буффон, с которым они вместе долго играли за «Ювентус», - сообщает телеграмм-канал ФК «Зенит» со ссылкой на Sportitalia.

И Паредес и Маркизио попали в сферу интересов «ПСЖ» после того, как французский клуб не смог договориться с итальянским «Наполи» о переходе бразильского полузащитника Аллана.

Напомним, что «Зенит» не против продать Паредеса, но хочет за него не меньше 40 миллионов евро. Эту сумму готов предложить лондонский «Челси». Напомним, что в стан петербуржцев аргентинец перешел летом 2017 года за 25 миллионов евро. Клаудио Маркизио достался «Зениту» бесплатно, так как был в статусе свободного агента. Трансфер состоялся в сентябре 2018 года.

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