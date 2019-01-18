Опубликованы адреса купелей на Крещение 2019 года в Петербурге

СЕГОДНЯ 11:09 2019-01-18T11:10:32+03:00

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Уже сегодня, 18 января, тысячи верующих примут участие в праздновании Крещения. Главной традицией этого дня остается купание в проруби. Ежегодно в Северной столице организуют десятки мест, где петербуржцы могут безопасно окунуться в порубь. 2019 год не стал исключением.

- В преддверии одного из главных православных праздников спасатели заблаговременно провели подготовительные мероприятия. В частности, осмотрели все участки водоемов, где планировалось организовать крещенские иордани и проруби, а также проверили соблюдение необходимых требований и мер по обеспечению безопасности во время массового выхода людей на лед, - сообщили в региональном отделении МЧС.

Утром 18 января, накануне праздника, спасатели опубликовали список адресов, где будут оборудованы специальные иордани. Всего их 28, и расположились они в разных районах города. Ознакомиться с ними можно на сайте МЧС ил по ссылке.