Год за удар расческой: в Петербурге осудили тетю, обидевшую 2-летнюю племянницу

СЕГОДНЯ 11:25 2019-01-18T11:25:44+03:00

Петербурженка получила год колонии за удар расческой по голове 2-летней девочке. Фото: Александра КВИТКЕВИЧ

Женщина не рассчитала сил и вогнала стальной штырек в темечко малышки

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Банальная несдержанность, или же жестокость, ставшая преступлением – такую дилемму решал Московский районный суд Петербурга, когда выбирал наказание для 31-летней женщины, ударившей по голове 2-летнюю племянницу.

- Суд установил, что в ходе ссоры, возникшей из-за того, что девочка бегала и мешала собираться на работу, подсудимая умышленно нанесла ребенку удар массажной щеткой для волос по голове, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Удар оказался достаточно сильным, чтобы металлический штырек пробил кости теменной части черепа девочки. Ребенка госпитализировали, а следственные органы, которые занялись расследованием дела после обращения к ним медиков, расценили травмы как тяжкий вред здоровью. Прокуратура обвинение поддержала.

Сама обвиняемая вину признала, но вряд-ли ожидала реального срока. Тем не менее суд вынес достаточно жесткий приговор – год заключения в колонии общего режима. В законную силу решение пока не вступило, будет ли его обжаловать подсудимая – неизвестно.