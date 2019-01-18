«Пассажиравтотранс» сказал «Спасибо» пассажирам, которые толкали застрявшие автобусы

СЕГОДНЯ 12:04 2019-01-18T13:05:50+03:00

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Сильная метель, которая обрушилась 17 января на Петербург, завалила улицы и дороги города толстым слоем снега. Из-за этого дорожная обстановка в Северной столице сильно осложнилась. Застревали и буксовали даже внедорожники, не говоря о другом транспорте. Кое-где людям даже пришлось толкать автобусы. За это их поблагодарили в «Пассажиравтотрансе».

- В сложной ситуации жители вновь продемонстрировали свое неравнодушие и готовность помочь. Мы благодарим пассажиров и прохожих за помощь, оказанную городскому автобусному транспорту, - сообщает пресс-служба транспортной компании.

В «Пассажиравтотрансе» отметили, что несмотря на сложные погодные условия, по маршрутам курсировали полторы тысячи автобусов. Но, конечно, снегопад не мог не повлиять на интенсивность движения, поэтому транспорт выбивался из графика и ездил с увеличенными интервалами.

Если автобусы застревали, то к ним выезжали технички, а там где они не успевали, на помощь приходили сами горожане.

Напомним, что накануне в соцсетях появились фото, как люди толкают забуксовавшие автобусы.