Роспотребнадзор: вода в Петербурге хорошая, можно пить

СЕГОДНЯ 12:52 2019-01-18T12:52:56+03:00

Проверка системы водоснабжения показала, что серьезных загрязнений нет, нормативы не превышены

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Роспотребнадзор опубликовал данные проверки качества водопроводной воды в Петербурге за 2018 год. По оценке экспертов ведомства, серьезных проблем в городе нет, и то, что течет из крана, спокойно можно пить. Но и кипятить будет не лишним.

- Объем неудовлетворительных проб остается стабильно низким: 2 процента по санитарно-химическим и 0,1 процента по микробиологическим показателям. То есть население Петербурга полностью обеспечено доброкачественной питьевой водой.

Единственная более-менее серьезная проблема – «жесткость» воды. Процент проб, не соответствующих нормам, за 2018 год составил около пяти процентов. Превышение гигиенических нормативов по санитарно-химическим показателям связаны с повышенным содержанием железа. Не понравился экспертам и цвет воды, а также ее мутность.

Причины этого – изношенность коммунальных сетей. Вода меняет цвет и запах из-за забитого отложениями и ржавчиной водопровода. В остальном проблем с питьевой водой в городе нет.