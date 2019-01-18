2019-01-18T13:24:26+03:00
Общество

Окунуться в главную крещенскую купель Петербурга можно будет 19 января с 12.00

Иордань устроили на льду Невы у стен Петропавловской крепости
Степан СТЕПАНОВ
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В Петербурге можно будет окунуться на Крещение в 28 купелях.В Петербурге можно будет окунуться на Крещение в 28 купелях.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В ночь на 19 января все верующие отмечают один из 12 больших православных праздников - Крещение Господне. По традиции в этот день принято окунаться в проруби. В этом году в Петербурге официальных купелей сделали 28. А главная из них находится у стен Петропавловской крепости. Купаться в этой иордани можно с 10 утра 19 января до полуночи. Именно в это время здесь будут дежурить спасатели, добровольцы и медики, которые проследят за тем, чтобы Крещение 2019 в Петербурге прошло без происшествий.

В 12.00 19 января купель на льду Невы у стены Петропавловской крепости (внешняя стена Трубецкого бастиона) в Петербурге освятит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

- Для обогрева купающихся возле иордани у крепости будут установлены теплые палатки, - рассказали в Музее истории Санкт-Петербурга. - Также после освящения вод иордани здесь состоится концертная программа: выступят творческие коллективы, в интерактивных зонах будут проводиться игры и розыгрыши подарков.

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В список вошли 28 иорданей, расположенных в разных районах города (подробности)

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