2019-01-18T13:46:44+03:00
Общество

Прокуратура накажет коммунальщиков трех районов Петербурга за плохую уборку от снега

Надзорное ведомство нашло многочисленные нарушения в работе дворников
Петр КИБЕР
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Прокуратура раскритиковала коммунальщиков трех районов Петербурга за плохую работу.Прокуратура раскритиковала коммунальщиков трех районов Петербурга за плохую работу.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Три района Петербурга оказались в поле зрения прокуратуры из-за плохой уборки территорий. В немилость надзорному ведомству попали сразу несколько жилкомсервисов и дорожных предприятий, сотрудники которых не проявили должного усердия при очистке города от снега.

- Установлено, что по 28 адресам Невского района уборка дворовых территорий осуществляется ненадлежащим образом, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

В частности, дворниками не убраны снег и наледь на внутриквартальных территориях, отсутствует посыпка наледи и гололеда, не почищены дорожки к школам и детсадам. Там же, где снег убран, его бросают на территориях общего пользования и газонах, а не вывозят как это положено. Что касается ручной очистки крышек канализационных люков, то до них руки вообще не доходят.

Похожая картина наблюдается в Центральном и Красносельском районах. Но, наверняка и в других частях Северной столицы ситуация не сильно лучше. Впрочем, рассказывать горожанам об этом не зачем. Они и сами прекрасно видят, как завалены снегом их дворы.

Именно поэтому Смольный перевел коммунальщиков на усиленный режим работы.

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