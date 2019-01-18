Метро «Площадь Восстания» закроют на пять дней

СЕГОДНЯ 14:21 2019-01-18T14:21:27+03:00

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В Петербурге временно изменится режим работы станции метро «Площадь Восстания». Вход в первый вестибюль, который находится на улице Восстания, будет временно закрыт в связи с ремонтом эскалатора. Ограничения будут действовать по вечерам в течение пяти дней.

- С 22 по 27 января по рабочим дням с 17:00 до 19:30 часов вход на станцию «Площадь Восстания» с улицы Восстания будет закрыт, - сообщила пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен».

В связи с временным ограничением, петербургский метрополитен просит пассажиров учитывать факт проведения ремонтных работ на эскалаторе и просит петербуржцев заранее продумывать маршруты своих поездок, чтобы не попасть в неудобную ситуацию и никуда не опоздать.