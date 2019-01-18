Проезд по Воронежской улице в Петербурге закроют до мая

СЕГОДНЯ 14:49 2019-01-18T14:49:18+03:00

Движение по Воронежской улице в Петербурге будет закрыто до 1 мая Фото: Олег ЗОЛОТО

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Сотрудники АО «Теплосеть Санкт-Петербург» приступили ко второму этапу по реконструкции трубопровода во Фрунзенском районе. Как стало известно 18 января, в связи с этим автомобилистам города закроют проезд по Воронежской улице.

- Работники «Теплосети» приступили к перекладке изношенного участка трубопровода. Для автомобилистов Петербурга будет закрыт участок дороги по Воронежской улице от Прилукской до Курской улицы и от Курской до дома № 52 по Воронежской улице. Ограничения продлятся до 1 мая 2019 года, - рассказали в пресс-службе организации.

За время ремонтных работ будут модернизированы 760 метров трубопроводов со специальным устройством от коррозии и химически агрессивных сред. Это должно будет обеспечить длительный срок службы тепловой магистрали, а также предотвратить непредвиденные аварии. Что касается автомобилистов, им придется в течение трех месяцев продумывать свои маршруты заранее, в объезд Воронежской улицы.