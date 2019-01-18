Жители Васильевского острова попросили Беглова спасти их от шума и грязи

СЕГОДНЯ 15:14 2019-01-18T15:15:53+03:00

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Жители Васильевского острова в Петербурге, где проходит Западный скоростной диаметр, устали от постоянного шума от дороги, а также грязи, которая летит в окна жилых домов. Сплотившись вместе с активистами, они обратились к временно исполняющему обязанности губернатора города Александру Беглову, с просьбой решить эту проблему и установить шумозащитные экраны вдоль ЗСД на том участке, где магистраль проходит рядом с домами.

- Шум и грязь стали постоянными спутниками жителей домов на Морской набережной и ЖК «ЯРомантик», чьи окна выходят прямо на скоростную автомагистраль, - отметили в движении «Защитим остров Васильевский».

Сейчас гул автомобилей, проезжающих на больших скоростях по ЗСД, не дает людям открывать окна своих квартир. Активисты надеются, что новая команда врио градоначальника будет обращать внимание на проблемы петербуржцев. Жители острова собрали 1258 подписей и направили их в адрес Александра Беглова с просьбой принять меры и не остаться равнодушным к данной ситуации.