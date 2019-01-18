В Гатчине водитель умер напротив храма

СЕГОДНЯ 15:44 2019-01-18T15:44:56+03:00

Мужчине стало плохо за рулем, когда он ехал по дороге

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Утром в пятницу, 18 января, мужчина скончался прямо за рулем автомобиля, пока ехал по дороге в Гатчине. Поворачивая с Пушкинского шоссе напротив одной из церквей, ему неожиданно стало плохо.

- С Пушкинского шоссе поворачивали налево ВАЗ 2114, за рулем которого сидел 64-летний мужчина, и «Лада Гранта». В «четырнадцатой» водителю стало плохо, он потерял управление и врезался в отечественный автомобиль, - рассказали очевидцы произошедшего в социальной сети.

После удара ВАЗ съехал на обочину, завяз в снегу и остановился напротив стоящего храма. Удар был не сильный, но когда свидетели ДТП подбежали к автомобилю и открыли дверь машины, то поняли, что водитель скончался. Прибывшая на место скорая констатировала смерть 64-летнего мужчины.