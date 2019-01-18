Машина влетела в остановку у метро «Академическая», есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 16:02 2019-01-18T16:10:53+03:00

Водитель не справился с управлением и влетел в остановку у метро "Академическая" в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Женщину, которая оказалась под колесами автомобиля, доставили в больницу [видео]

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В Петербурге днем в пятницу, 18 января, рядом с метро «Академическая» машина врезалась в остановку. На момент аварии на ней находились люди, ожидающие транспорт. По официальным данным, сильно пострадала женщина, возраст которой уточняется.

- Инцидент произошел около 14:45 на Гражданском проспекте 88 в Калининском районе. Водитель 51-х лет, управляя автомобилем «Ниссан Тиида» протаранил остановку рядом со станцией метро «Академическая», - рассказали в управлении ГИБДД Петербурга и Ленобласти.

Влетев в остановку, машина сбила женщину. По словам очевидцев, которые находились на месте аварии, ей стала бабушка. Женщину в тяжелом состоянии забрала в больницу скорая. Сейчас ей оказывается медицинская помощь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/687033" frameborder="0"></iframe> Автомобиль влетел в остановку с людьми в Питере у метро Академическая.

Сотрудники дорожной полиции, прибывшие на место, проводят проверку и выясняют обстоятельства, при котором произошло ДТП. По предварительным данным, водитель «Ниссан» не справился с управлением.