В Тихвинском районе Ленинградской области загорелся газопровод
Возгорание на магистральном газопроводе в деревне Овино Тихвинского района Ленобласти. По сообщению регионального отделения МЧС, на этом участке пути велись строительные работы.
- Возгорание на 460-м километре магистрального газопровода в районе поселка Овино произошло вне жилой зоны. Зафиксировано повреждение газопровода диаметром 50 мм, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе ведомства. – Жертв нет. На месте ЧП работает пожарно-спасательная часть.
Как сообщают очевидцы, высота столба пламени составляет около 20 метров. Газопровод перекрыт. С огнем сейчас борются спасатели. Поскольку домов в зоне пожара нет, вероятность распространения огня отсутствует.