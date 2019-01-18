2019-01-18T16:11:03+03:00
Происшествия

В Тихвинском районе Ленинградской области загорелся газопровод

Пострадавших в ЧП нет
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Газопровод в Ленинградской области загорелся во время монтажных работ. На месте работают спасатели.Газопровод в Ленинградской области загорелся во время монтажных работ. На месте работают спасатели.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Возгорание на магистральном газопроводе в деревне Овино Тихвинского района Ленобласти. По сообщению регионального отделения МЧС, на этом участке пути велись строительные работы.

- Возгорание на 460-м километре магистрального газопровода в районе поселка Овино произошло вне жилой зоны. Зафиксировано повреждение газопровода диаметром 50 мм, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе ведомства. – Жертв нет. На месте ЧП работает пожарно-спасательная часть.

Как сообщают очевидцы, высота столба пламени составляет около 20 метров. Газопровод перекрыт. С огнем сейчас борются спасатели. Поскольку домов в зоне пожара нет, вероятность распространения огня отсутствует.

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