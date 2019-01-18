2019-01-18T16:28:02+03:00
Происшествия

Пострадавшие при взрыве на химзаводе «Политпласт» получат до двух миллионов рублей

В больнице после ЧП в Кингисеппе оказались пять человек
Лилия КОЗЛОВА
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Пострадавшим при взрыве на заводе "Политпласт" в Кингисеппе выплатят до 2 миллионов рублей Фото: "Комсомольская правда"Пострадавшим при взрыве на заводе "Политпласт" в Кингисеппе выплатят до 2 миллионов рублей Фото: "Комсомольская правда"
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Все люди, которые пострадали во время взрыва и пожара на химической заводе «Политпласт» в Кингисеппе в Ленобласти 16 января, могут рассчитывать на страховые выплаты. В зоне бедствия оказались пять человек, которые получили ожоги и различные травмы.

- Размеры выплаты зависят от характера травмы. Например, травматический шок оценивается в 200 тысяч рублей, за ожоги положено страховое возмещение в размере 60-800 тысяч рублей в зависимости от степени и размера ожога. За несколько травм выплаты суммируются до двух миллионов рублей, - сообщил президент Национального союза страховщиков ответственности Игорь Юргенс.

Напомним, что взрыв прогремел в промзоне города Кингисепп Ленобласти утром 16 января. После ЧП в больницу было доставлено пять человек с легкими ранениями. Скоро все они будут выписаны и отправлены на домашнее лечение.

По предварительным данным, причиной инцидента могли стать нарушения при строительных работах – искра от болгарки попала на сухую селитру, которая, в свою очередь, взорвалась. В результате разрушено здание площадью около 600 квадратных метров. Следственный комитет возбудил по факту взрыва уголовное дело.

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