Бывший губернатор Петербурга Валентина Матвиенко поздравила горожан с днем прорыва блокады Ленинграда

СЕГОДНЯ 16:55 2019-01-18T16:55:17+03:00

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Сегодня, 18 января, Петербург отмечает 76-ую годовщину прорыва блокады Ленинграда. В связи с важной датой бывший губернатор Северной столицы, а ныне председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко направила действующему губернатору Петербурга Александру Беглову и всем петербуржцам телеграмму.

- Дата 18 января 1943 года символизирует трагический и героический этап ВОв, который навсегда вписан в мировую историю как беспримерный подвиг, образец неисчерпаемой силы духа нашего великого многонационального народа, - говорится в сообщении. - Успешный исход операции по прорыву осадного кольца под названием "Искра" стал по-настоящему переломным моментом в ходе битвы за Ленинград, дал защитникам и жителям города на Неве надежду на то, что самые тяжелые дни уже позади. Планы гитлеровцев по захвату и физическому уничтожению Северной столицы были разрушены, все сильнее начало разгораться пламя победы.

Валентина Ивановна подчеркнула, что преклоняется перед стойкостью и мужеством участников тех страшных событий, простых ленинградцев, которые сберегли родной город, проявив несгибаемую волю и преданность Отечеству.

- Низкий поклон ветеранам войны, всем, кто пережил блокаду, - сказала Матвиенко. - Дорогие петербуржцы, от всей души желаю вам здоровья, благополучия, мирного неба над головой.