СЕГОДНЯ 17:40 2019-01-18T19:27:22+03:00

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В пятницу, 18 января, в центре Санкт-Петербурга появился военный экспонат. Танк КВ-1 на Дворцовой площади напомнит горожанам и гостям города о памятной дате - прорыву блокадного кольца. Ведь именно эта машина является символом этого события.

Первый замруководителя военно-исторического центра Северо-Западного Федерального округа Сергей Мачинский отметил, что танк КВ-1 появился 18 января 2019 году на Дворцовой не случайно.

Танк КВ-1 установили на Дворцовой площади в Петербурге.

- Танк установлен в том же месте, что и танк КВ-1 на знаменитой фотографии блокадного времени, - подчеркнул Мачинский.

Танк на Дворцовой вызвал огромный ажиотаж: на фоне легендарной машины фотографируются петербуржцы, гости города. Не исключено, что эта машина, участвовавшая в обороне Ленинграда, и есть тот самый танк с известного снимка 1941-го года, где запечатлен проход техники с площади на передовую, на "невский пятачок".