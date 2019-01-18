«Зенит» вошел в топ-30 по уровню доходов в 2017 году

СЕГОДНЯ 17:37 2019-01-18T17:37:11+03:00

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал сравнительный отчет о клубном спорте в Европе. Петербургская команда «Зенит» стала единственной в России, которая вошла в топ-30 по уровню доходов по итогам 2017 года.

- По данным УЕФА за позапрошлый год доход «сине-бело-голубых» составил 168 миллионов евро, - рассказала пресс-служба «Зенита».

Также футбольный клуб Петербурга занял вторую строчку в рейтинге команд с наибольшим приростом посещаемости матчей. Если в сезоне 2016/2017 годов игры «Зенита» приходили посмотреть в среднем 18557 болельщиков, то в кампании 2017/2018 стадионы посещали уже 43963 зрителей. Таким образом, прирост составил 25406 человек. Вполне вероятно, что такая популярность «Зенита», да и вообще футбола в России стала после ЧМ-2018, который, в том числе, принимал Петербург.