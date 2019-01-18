Пожарные спасли троих детей и двоих взрослых из горящей квартиры в Петербурге
В четверг вечером, 17 января, в Невском районе Петербурга произошел пожар. Загорелась трехкомнатная коммунальная квартира. На момент возгорания в помещении находились люди. Благо, пожарные быстро прибыли на место ЧП и всех спасли.
- Сообщение о пожаре на пульт дежурного поступило в 17:43 17 января. Прибывшие на место спасатели увидели, что горит трехкомнатная коммунальная квартира в доме 27 по улице Седова. Огонь вырывался из окон кухни площадью девять квадратных метров, - сообщается в группе «Экстренный вызов Санкт-Петербург».
На место происшествия приехали три пожарных расчета. Оказалось, что в момент возгорания в помещения находились пять человек. Спасатели пробрались в горящую квартиру и вывели оттуда людей: двоих взрослых и троих детей. Никто из них пострадать не успел.
На данный момент специалисты проводят проверку и выясняют причины возгорания.