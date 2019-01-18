2019-01-18T18:58:49+03:00
Общество

Памятник первой в СССР женщине-водолазу установят в Петербурге

Памятный знак появится на фасаде дома, где жила Нина Соколова
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге появится мемориальная доска первой женщине-водолазу Фото: Архив Кронштадского Морского музеяВ Петербурге появится мемориальная доска первой женщине-водолазу Фото: Архив Кронштадского Морского музея
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В Петербурге появится мемориальная доска героической женщине, которая во время блокады Ленинграда рисковала жизнью для того, чтобы спасти город. Нина Соколова является первой в СССР женщиной-водолазом. Благодаря ее смелости и самоотверженности был построен подводный бензопровод через Ладогу – настоящая «артерия жизни».

- Памятный знак будет установлен в 2019 году. Данное распоряжение подписал временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов, - сообщил Смольный.

Памятник появился на фасаде дома 48 по улице Ленина, где раньше жила Нина Соколова. Инициатива установки мемориальной доски принадлежит ООО «Транснефть-Балтика», которая берет на себя все расходы на проектирование и изготовление памятного знака.

Нина Соколова закончила Ленинградский институт инженеров водного транспорта. За свои заслуги она награждена двумя орденами Красной Звезды, орденами Отечественной войны II степени и «Знак Почета». Ее имя занесено в Золотую книгу Санкт-Петербурга.

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