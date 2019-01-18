Кудрово встало в пробке длинной в три километра

СЕГОДНЯ 19:33 2019-01-18T19:33:14+03:00

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Последний день рабочей недели, а автомобилисты в Петербурге никак не могут расслабиться. Из-за снежного коллапса город Кудрово в Ленинградской области встал в огромных пробках. Вереница машин растянулась на три километра от станции метро «Дыбенко» аж до Областной улицы.

- Жители Кудрово встали в пробку для проезда домой. Доедут, развернутся и поедут обратно на работу, - шутят петербуржцы в социальных сетях.

Пробки в Кудрово.Видео: Группа ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Большие пробки связаны не только с окончанием рабочего дня и снегом, который сильно мешает проезду на дорогах. Впереди выходные, к тому же еще у православных верующих Крещение. Поэтому многие жители города спешат уехать на дачи, для того, чтобы провести выходные на природе, либо окунуться в купели.