Беглов освободил от должности еще двух чиновников

СЕГОДНЯ 19:47 2019-01-18T19:47:39+03:00

Беглов освободил от должности Михаила Кучерявого и еще одного чиновника Фото: ЗакС Петербурга

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Кадровые изменения в правительстве Петербурга продолжаются. Сегодня, 18 января, временно исполняющий обязанности губернатора Северной столицы Александр Беглов освободил от должности еще двоих чиновников. Соответствующее распоряжение появилось на сайте Смольного.

- Вице-губернатор Петербурга Михаил Кучерявый был освобожден от должности по собственному желанию, - сообщила пресс-служба администрации города.

Кроме того, действующий глава освободил от государственной должности вице-губернатора Петербурга Сергея Мовчана. Теперь чиновник стал советником губернатора Северной столицы.

Напомним, что также сегодня кадровые изменения коснулись и вице-губернаторов Александра Говорунова и Константина Серова.