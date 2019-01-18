Беглов освободил от должности еще двух чиновников
Кадровые изменения в правительстве Петербурга продолжаются. Сегодня, 18 января, временно исполняющий обязанности губернатора Северной столицы Александр Беглов освободил от должности еще двоих чиновников. Соответствующее распоряжение появилось на сайте Смольного.
- Вице-губернатор Петербурга Михаил Кучерявый был освобожден от должности по собственному желанию, - сообщила пресс-служба администрации города.
Кроме того, действующий глава освободил от государственной должности вице-губернатора Петербурга Сергея Мовчана. Теперь чиновник стал советником губернатора Северной столицы.
Напомним, что также сегодня кадровые изменения коснулись и вице-губернаторов Александра Говорунова и Константина Серова.