В Петербурге задержали лидера экстремистской группировки «Шульц-88»

СЕГОДНЯ 20:51 2019-01-18T20:51:36+03:00

В начале 2000-х 39-летний рецидивист уже несколько лет отсидел в тюрьме

Изменить размер текста: A A

В Петербурге полиция задержала одного из фигурантов резонансного уголовного дела об экстремистской деятельности, который в течение нескольких лет скрывался от правосудия. 39-летнего петербуржца арестовали 17 января на улице Наставников в Красногвардейском районе Северной столицы. Мужчина находился в федеральном розыске.

- В 2015 году сотрудники Центра по противодействию экстремизму пресекли деятельность организации Национальная социалистическая инициатива (НСИ), которая ранее назвалась «Шульц-88», - рассказали в Главном управлении МВД Петербурга.

Лидер группировки – 39-летний уроженец Петербурга, в течение нескольких лет возглавлял незаконную организацию, а также публиковал в сети призывы, которые направлены на унижение людей по признакам расы и национальности. Тогда следствие возбудило уголовное дело по статье 282 УК РФ.

В 2016 году уголовное дело было передано в суд. Однако обвиняемый не явился на заседание. С тех пор он находится в розыске.

Данный гражданин еще в начале 2000-х годов был судим за ряд аналогичных преступлений и провел несколько лет в тюрьме. Сразу же после того, как он покинул места не столь отдаленные, вернулся к своей противоправной деятельности.