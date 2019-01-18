Погода на 19 января в Петербурге: Облачно и небольшой снег

18 Янв. 21:31 2019-01-18T21:31:11+03:00

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Сегодня ночью все православные жители Петербурга будут отмечать большой праздник – Крещение. Однако морозы в Северной столице далеко не крещенские. Похолодание будет, но не очень сильное. Днем температура воздуха 19 января составит 7-9 градусов ниже нуля. Поэтому, все кто желает искупаться в купели, могут смело отправляться и не бояться замерзнуть.

- В ночь на 19 января в Петербурге будет небольшой снег. Температура воздуха составит 11-13 градусов мороза, в северных районах города опустится до минус 17, - сообщает Гидрометцентр города на Неве.

Днем тоже ожидается небольшой снег и переменная облачность. А вот солнца особо не будет. На дорогах, как и всю зиму, будет гололед. Поэтому пешеходам и автомобилистам стоит быть повнимательнее, чтобы не попасть в ДТП или не упасть и не оказаться в больнице.

В воскресение, 20 января, снова будет небольшой мороз. Температура воздуха ожидается в районе 7-9 градусов ниже нуля. И снова снег, снег и снег.