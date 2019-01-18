Перед судом предстанет петербуржец, расстрелявший людей после ДТП

18 Янв. 21:45 2019-01-18T21:45:38+03:00

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Уголовное дело в отношении 43-летнего жителя Петербурга рассмотрит местный суд. Мужчину обвиняют в покушении на убийство водителя и пассажира автомобиля, с которым у него произошла аварии, а также в посягательстве на жизнь сотрудника полиции.

- Инцидент произошел вечером 28 февраля 2018 года. Пьяный 43-летний петербуржец устроил конфликт после ДТП с участием автомобилей «Вольво» и «Форд» на Октябрьской набережной. Во время скандала мужчина достал охотничье ружье и начал стрелять в водителя и пассажира «Вольво». Пострадавшие попали в больницу с огнестрельными ранениями, - сообщил Следственный комитет Петербурга.

Когда к месту аварии прибыл сотрудник УМВД по Невскому району, то пьяный мужчина стал стрелять и в его сторону, но промахнулся. Тогда, полицейский, понимая, что ситуация крайне опасная, сделал один предупредительный выстрел в воздух из табельного оружия, а после несколько выстрелов в вооруженного петербуржца. После того, как мужчина был обезврежен, его доставили в больницу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.