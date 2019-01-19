Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко окунулся в прорубь

СЕГОДНЯ 00:54 2019-01-19T00:57:03+03:00

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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял участи в праздновании Крещения Господня. Глава региона присоединился к гуляниям и по традиции окунулся в прорубь. К слову, в районе, где находится купель, градусник за окном показывает 14 градусов мороза.

- С крещением, православные! Всем здоровья! - поздравил губернатор с праздником своих подписчиков, приложив фотографии с гуляний.

К слову, купель была открыта для всех желающих. Александр Дрозденко также поделился снимком, где видно, что рядом находятся десятки человек. Подписчики губернатора отреагировали на пост добродушно.

Напомним, что православные верующие 19 января отмечают Крещение Господне. По традиции в этот день и всю последующую неделю люди купаются в проруби. В 2019 году в Санкт-Петербурге официально можно купаться на Крещение в 28 купелях.