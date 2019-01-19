2019-01-19T10:28:33+03:00
Общество

Александр Беглов провел ночное совещание по вопросам уборки снега в Петербурге

19 января врио губернатора назначил рабочим днем для коммунальных служб
Евгения МОСКВИНА
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Из-за снега Александр Беглов вызвал на ночное совещание глав районов Петербурга. Фото: gov.spb.ruИз-за снега Александр Беглов вызвал на ночное совещание глав районов Петербурга. Фото: gov.spb.ru
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После «снежного апокалипсиса», который обрушился на Петербург 17 января, действующий губернатор города Александр Беглов ввел режим повышенной готовности для территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Он продлится до 9 часов утра 20 января.

В ночь с 18 на 19 января Александр Беглов вызвал на совещание глав всех районов Северной столицы, чтобы заслушать их отчеты о том, как удается спрвиться с последствиями снегопада. Действующий глава города отметил, что суббота,19 января, будет рабочим днем для всех без исключения сотрудников «Жилищных агентств», управляющих организаций, отделов районного хозяйства и благоустройства.

- У нас с вами выходных нет, - добавил Александр Беглов.

Главам районов врио губернатора посоветовал самим пройтись пешком до больниц, школ, детских садов и оценить уборку. Александр Беглов отметил, что наиболее сложная обстановка в Калининском и Выборгском районах Петербурга.

- Я вижу, что уборочной техники и людей не хватает, но сейчас не время разбираться. Необходимо обеспечить горожанам нормальные условия, использовав те ресурсы, которыми мы располагаем. Наша задача, чтобы горожане утром увидели результаты труда, смогли отвести детей в детский сад, школы, поликлиники, доехать до службы, - сказал на совещании Беглов.

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