На улице Шелгунова рано утром горела «Газель»
Рано утром 19 января в Невском районе Петербурга горела грузовая «Газель». Пожар произошел неподалеку от дома №10 по улице Шелгунова. О ЧП рассказали очевидцы в соцсетях. И добавили к сообщению фото и видео плыхающего автомобиля.
- На улице Шелгунова был поджог «Газели» примерно в 6 утра 45 минут, - написал пользователь соцсети.
Примерно в это же время сообщение о пожаре поступило в МЧС. На ЧП прибыли спасатели, и уже в 7:12 утра пожар был ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.
- В автомобиле «Газель» выгорел салон по всей площади, - добавили в пресс-службе ведомства. - Сведения о пострадавших не поступали.