2019-01-19T11:06:58+03:00
Происшествия

На улице Шелгунова рано утром горела «Газель»

Пожар оперативно потушили сотрудники МЧС
Евгения МОСКВИНА
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В Невском районе горела "Газель". Фото: Группа ВКонтакте "ДТП и ЧП | Петербург".В Невском районе горела "Газель". Фото: Группа ВКонтакте "ДТП и ЧП | Петербург".
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Рано утром 19 января в Невском районе Петербурга горела грузовая «Газель». Пожар произошел неподалеку от дома №10 по улице Шелгунова. О ЧП рассказали очевидцы в соцсетях. И добавили к сообщению фото и видео плыхающего автомобиля.

- На улице Шелгунова был поджог «Газели» примерно в 6 утра 45 минут, - написал пользователь соцсети.

Примерно в это же время сообщение о пожаре поступило в МЧС. На ЧП прибыли спасатели, и уже в 7:12 утра пожар был ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

- В автомобиле «Газель» выгорел салон по всей площади, - добавили в пресс-службе ведомства. - Сведения о пострадавших не поступали.

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