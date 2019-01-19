На улице Шелгунова рано утром горела «Газель»

СЕГОДНЯ 11:04 2019-01-19T11:06:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Рано утром 19 января в Невском районе Петербурга горела грузовая «Газель». Пожар произошел неподалеку от дома №10 по улице Шелгунова. О ЧП рассказали очевидцы в соцсетях. И добавили к сообщению фото и видео плыхающего автомобиля.

- На улице Шелгунова был поджог «Газели» примерно в 6 утра 45 минут, - написал пользователь соцсети.

Примерно в это же время сообщение о пожаре поступило в МЧС. На ЧП прибыли спасатели, и уже в 7:12 утра пожар был ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

- В автомобиле «Газель» выгорел салон по всей площади, - добавили в пресс-службе ведомства. - Сведения о пострадавших не поступали.