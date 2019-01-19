Александр Беглов окунулся в иордань на Неве
Действующий глава Петербурга принял участие в праздновании Крещения Господня. Александр Беглов присоединился к традиции окунаться в прорубь. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
В ночь с 18 на 19 января вместе с горожанами Александр Беглов окунулся в иордань на Неве. Несмотря на то, что температура воздуха достигала -19 градусов, желающих последовать православным традициям было очень много.
- От всей души поздравляю горожан с Крещением. Счастья, здоровья, всего самого светлого и доброго, - обратился к горожанам действующий глава Петербурга.
Вместе с Бегловым окунуться в иордань на Неве приехал и начальник Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу Алексей Аникин. Кроме того, они лично происнпектировали состояние городских крещенских купелей и проверили, как обеспечивается безопасность горожан.