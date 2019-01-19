СЕГОДНЯ 12:19 2019-01-19T12:25:14+03:00

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Действующий глава Петербурга принял участие в праздновании Крещения Господня. Александр Беглов присоединился к традиции окунаться в прорубь. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В ночь с 18 на 19 января вместе с горожанами Александр Беглов окунулся в иордань на Неве. Несмотря на то, что температура воздуха достигала -19 градусов, желающих последовать православным традициям было очень много.

- От всей души поздравляю горожан с Крещением. Счастья, здоровья, всего самого светлого и доброго, - обратился к горожанам действующий глава Петербурга.

Вместе с Бегловым окунуться в иордань на Неве приехал и начальник Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу Алексей Аникин. Кроме того, они лично происнпектировали состояние городских крещенских купелей и проверили, как обеспечивается безопасность горожан.