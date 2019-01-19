2019-01-19T13:00:05+03:00
Общество

Телебашню в Петербурге ждет новая подсветка за 133 млн рублей

Работы должны закончить к концу 2019 года
Евгения МОСКВИНА
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Исходя из информации на сайте госзакупок стало ясно, что петербургскую телебашню на улица Академика Павлова ждет капитальный ремонт подсветки. В пятницу, 18 января, ГУП «Ленсвет» завершил прием заявок от подрядчиков в конкурсе на право проводить работы. Кто их будет выполнять, станет известно 25 января, когда подведут итоги конкурса.

Иллюминацию на телевизионной башне Северной столицы готовы поменять за 133 миллиона рублей. Завершить работы с подсветкой в планах к декабрю 2019 года. Подрядчикам нужно будет произвести капремонт только устройств художественной иллюминации. Для этого придется демонтировать старое оборудование, а затем произвести электромонтажные и пусконаладочные работы.

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