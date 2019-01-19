2019-01-19T13:53:43+03:00
Общество

Полиция сняла с рейсов десять маршруток в Петербурге

Нарушения перевозки пассажиров обнаружили в Петродворцовом районе
Евгения МОСКВИНА
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В Петродворцовом районе после рейда правоохранителей сняли с рейсов 10 маршруток.В Петродворцовом районе после рейда правоохранителей сняли с рейсов 10 маршруток.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Сотрудники правоохранительных органов провели рейд по петербургским маршруткам в Петродворцовом районе. Чтобы выявить и пресечь нарушения в сфере пассажирских перевозок, специальная группа проверила 43 автобуса двух коммерческих компаний.

- В ходе проверочных мероприятий составлено 10 административных протоколов по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена), - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. - Технически неисправные транспортные средства направлены в автопарк для устранения неисправностей.

Кстати, такое же мероприятие в Петродворцовом районе правоохранители проводили в декабре прошлого года. Тогда с рейсов были сняты 20 маршруток.

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