Митрополит Варсонофий освятил главную купель на Неве

СЕГОДНЯ 15:10 2019-01-19T15:13:33+03:00

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Православные петербуржцы отмечают сегодня, 19 января, праздник Крещения Господня. По традиции самая большая иордань в Северной столице разместилась в акватории Невы у стен Петропавловской крепости. Туда прибыл митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, чтобы совершить чин освящения воды. Церемония началась в 12:30.

В честь праздника сегодня в церквях храмах Петербурга проходят богослужения. Напомним, что в 2019 году в Северной столице официально открыты на Крещение 28 купелей в разных районах города. По традиции верующие могут окунаться в прорубь с ледяной водой 19 января и всю последующую неделю после праздника.