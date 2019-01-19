2019-01-19T16:03:26+03:00
Происшествия

На проспекте Сизова горела двухкомнатная квартира

По предварительной информации в пожаре пострадали двое человек
Евгения МОСКВИНА
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На Сизова горела квартира. Фото: Группа ВКонтакте "ДТП и ЧП | Петербург".На Сизова горела квартира. Фото: Группа ВКонтакте "ДТП и ЧП | Петербург".
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Петербургские спасатели сегодня тушили пожар в Приморском районе города. На проспекте Сизова горела двухкомнатная квартира. Сообщение о ЧП поступило в МЧС в 14:04. Удалось справиться с огнем в 14:45.

- В двухкомнатной отдельной квартире в комнате выгорела обстановка на площади15 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

О том, что в квартире на четвертом этаже жилой многоэтажки полыхает огонь, сообщили и очевидцы в соцсети. Жуткое зрелище пламени из окна заставило прохожих остановиться и наблюдать за происходящим со стороны. На место прибыли также медицинские службы.

- Кого-то на носилках оперативно перенесли в реанимацию, - рассказал очевидец в соцсети.

По предварительным данным в пожаре на улице Сизова пострадали двое человек. Информацию уточняется.

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