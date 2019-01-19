На Тамбовской улице прорвало трубу с горячей водой
Очередной фонтан кипятка хлынул из-под земли на улице Петербурга. Прорыв трубы с горячей водой произошел во Фрунзенском районе около дома №75 по Тамбовской улице. Вокруг аварийного участка уже установлены ограждения, сообщают в Жилкомсервисе №1 Фрунзенского района.
По словам очевидцев, дорогу заволокло паром. Рядом с аварийным участком находятся припаркованные автомобили. Есть и угроза провала асфальта.
Коммунальные службы уже на месте и пытаются устранить аварию. Пока специалисты будут с этим справляться, жителей соседних домов впереди ждут холодные батареи.
В Санкт-Петербурге на ул. Тамбовская, 75 прорвало трубу с горячей водой.
- В связи с аварией на сетях ГУП «ТЭК СПб» с 16:30 19.01.2019 до окончания работ будут отключены от теплоснабжения дома 71-73, 75 на улице Тамбовская, - сообщили в Жилкомсервисе №1 Фрунзенского района.