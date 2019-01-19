2019-01-19T19:26:06+03:00
Общество

С мостов Петербурга за сутки вывезли больше тысячи кубометров снега

«Мостотрест» рассказал об уборке дорожных сооружений
Евгения МОСКВИНА
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За чистоту набережных и мостов в городе отвечает «Мостотрест».За чистоту набережных и мостов в городе отвечает «Мостотрест».Фото: Олег ЗОЛОТО
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У большинства петербуржцев сегодня выходной. Но пока на улице снегопад, коммунальщики и дорожники не знают отдыха. Дворы, автомобильные дороги и пешеходные тротуары – все их нужно «спасать» от покрывала из осадков. А за чистоту набережных и мостов в городе отвечает «Мостотрест». За прошедшие сутки подрядные организации учреждения вывезли с дорожных сооружений около 1 120 кубометров снега. Об этом сообщает пресс-служба «Мостотреста».

В частности, постарались с уборкой тоннеля у Литейного моста, тоннеля на Пироговской набережной, Пискаревского и Ручьевского путепроводов и переправы через КАД в створе с Пискаревским проспектом.

- На всех сооружениях также были произведены механическое подметание и прометание, обработка песчаной и пескосоляной смесью, ручная уборка, ручная зачистка от наледи и льда, - отметили в пресс-службе «Мостотреста».

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