2019-01-19T20:55:27+03:00
Общество

В воскресенье в Петербурге похолодает до минус 10 градусов

А в Ленобласти ожидается мороз посильнее
Евгения МОСКВИНА
Поделиться:
20 января в Петербурге ожидается от -10 до -12 градусов.20 января в Петербурге ожидается от -10 до -12 градусов.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Снегопад, с последствиями которого в Петербурге в усиленном режиме пытаются справиться коммунальные службы, продолжится в ночь с субботы на воскресенье. Температура воздуха ночью ожидается от -5 до -7 градусов. А днем, по данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», столбик термометра опустится посильнее – от -10 до -12 градусов.

Сильного снегопада в воскресенье, 20 января, В Северной столице не ожидается. Но все же небольшие осадки остаются в силе. Умеренный снег придется завтра и на Ленобласть.

А вот похолодать в 47 регионе может посильнее, чем в Петербурге Температура воздуха в течение суток может поменяться от -5 до -10 градусов, а местами ожидается мороз до -15. На дорогах по-прежнему остается гололедица.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
С мостов Петербурга за сутки вывезли больше тысячи кубометров снега
В крещенские проруби окунулись 35 тысяч петербуржцев
На Тамбовской улице прорвало трубу с горячей водой
На проспекте Сизова горела двухкомнатная квартира
Митрополит Варсонофий освятил главную купель на Неве
Полиция сняла с рейсов десять маршруток в Петербурге
Телебашню в Петербурге ждет новая подсветка за 133 млн рублей
Александр Беглов окунулся в иордань на Неве
На улице Шелгунова рано утром горела «Газель»
Александр Беглов провел ночное совещание по вопросам уборки снега в Петербурге
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко окунулся в прорубь
Перед судом предстанет петербуржец, расстрелявший людей после ДТП
Погода на 19 января в Петербурге: Облачно и небольшой снег
В Петербурге задержали лидера экстремистской группировки «Шульц-88»
В Петербурге сел спецборт МЧС с тяжелобольным младенцем из Оренбурга
Беглов освободил от должности еще двух чиновников
Кудрово встало в пробке длинной в три километра
Памятник первой в СССР женщине-водолазу установят в Петербурге
Пожарные спасли троих детей и двоих взрослых из горящей квартиры в Петербурге
На главный купол Скорбящего храма в Петербурге установили крест
Танк КВ-1 установили на Дворцовой площади в Петербурге
«Зенит» вошел в топ-30 по уровню доходов в 2017 году
Бывший губернатор Петербурга Валентина Матвиенко поздравила горожан с днем прорыва блокады Ленинграда