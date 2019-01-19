В воскресенье в Петербурге похолодает до минус 10 градусов

СЕГОДНЯ 20:07 2019-01-19T20:55:27+03:00

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Снегопад, с последствиями которого в Петербурге в усиленном режиме пытаются справиться коммунальные службы, продолжится в ночь с субботы на воскресенье. Температура воздуха ночью ожидается от -5 до -7 градусов. А днем, по данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», столбик термометра опустится посильнее – от -10 до -12 градусов.

Сильного снегопада в воскресенье, 20 января, В Северной столице не ожидается. Но все же небольшие осадки остаются в силе. Умеренный снег придется завтра и на Ленобласть.

А вот похолодать в 47 регионе может посильнее, чем в Петербурге Температура воздуха в течение суток может поменяться от -5 до -10 градусов, а местами ожидается мороз до -15. На дорогах по-прежнему остается гололедица.