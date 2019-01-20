На трассе "Кола" в Волховском районе погиб водитель
Смертельное ДТП произошло вчера, 19 января, на трассе "Кола".
Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти в 21:10 на 152 км автодороги "Кола" ( Волховский район Ленинградской области) водитель, управляя авто Киа, выехал на полосу встречного движения. Он собирался обогнать впереди идущий автомобиль. Но не смог. При обгоне столкнулся с автомобилем Ман, следовавшим во встречном направлении.
- В результате ДТП водитель Киа погиб на месте. Проводится проверка, - сообщают в ГИБДД.
Кстати, водителей просят соблюдать скоростной режим на трассе "Кола". Со 121 по 213 км этой ночью наблюдался сильнейший снегопад и была снижена видимость.