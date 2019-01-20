8000 человек окунулись в проруби Ленобласти на Крещение

СЕГОДНЯ 10:03 2019-01-20T10:03:18+03:00

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Ночные крещенские купания в Ленинградской области прошли без происшествий. По подсчетам специалистов отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Ленинградской области, в священном обряде приняли участие более 8 000 человек. Работали 32 купели, а всего на мероприятиях присутствовали около 15 000 человек.

- Для обеспечения безопасности было привлечено 246 человек и 54 единиц спецтехники Ленинградской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе от МЧС - 74 человека и 11 единиц техники, - рассказали в пресс-службе МЧС.

Кстати, в этом году в прорубь окунулись и главы регионов – губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и и.о. губернатора Петербурга Александр Беглов.